Valter Moreno julgado a 24 de Maio pela morte da ex-companheira

A Instância Central da Comarca da Madeira agendou para 24 de Maio o início do julgamento de Valter Moreno, o antigo atleta do Sporting e ‘personal trainer’ acusado do crime de homicídio qualificado e violência doméstica da ex-companheira, a subdirectora da Loja do Cidadão Ilídia Macedo.

O homicídio ocorreu na madrugada de 15 de Abril de 2017 na casa da vítima, na zona da Ajuda, estando o arguido, de 43 anos, acusado de ter esfaqueado e esventrado a ex-companheira. A vítima já tinha apresentado queixa junto da PSP e do Ministério Público, e foi assassinada duas semanas depois.

O arguido também resistiu aos agentes da polícia no momento em que foi detido. O comunicado da PJ emitido na altura referia que o homem “tentou fugir” e “atacar os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP)” chamados ao local, que o imobilizaram disparando um tiro que o atingiu no joelho.

O homem foi transportado depois pelos bombeiros para o hospital Dr. Nélio Mendonça.