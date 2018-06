Utentes de quatro Centros de Actividades Ocupacionais fazem primeira Colónia de Férias

A Junta de Freguesia do Arco de São Jorge acolheu, na passada semana, a primeira Colónia de Férias de quatro Centros de Actividades Ocupacionais (vulgo CAO). A iniciativa decorreu de 4 a 8 de Junho, no Centro de Intercâmbios desta freguesia nortenha, antiga Escola Primária, que foi remodelada e equipada para este tipo de alojamento e iniciativas. Pela primeira vez os utentes de quatro CAO´s juntaram-se para uma colónia de férias: CAO de Santo António, CAO de São Pedro, CAO da Camacha e CAO de Santa Cruz, num total de 24 utentes e 7 técnicos.

Nestes cinco dias os utentes visitaram o Museu do Vinho e da Vinha, o Roseiral, as Doces e Tradições, utilizaram o Polidesportivo e percorreram algumas das belas veredas desta freguesia. Ocorreu ainda um jantar/convívio entre os utentes e os elementos da Junta de Freguesia (Executivo e Assembleia), onde foi possível constatar a alegria e felicidade destas pessoas em saírem das suas habituais instalações e conhecerem novos colegas e toda uma freguesia desconhecida para muitos. De destacar, ainda, a satisfação dos locais em verem a antiga Escola Primária novamente com “vida” e animação, algo que este novo Executivo da Junta pretende que seja regular, mostrando-se recetivo a acolher muitas outras instituições e iniciativas semelhantes.