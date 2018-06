Universidade da Madeira recebe dois seminários internacionais

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, nos dias 12 e 14 de Junho, os seminários ‘Invitation à l’Exotisme: La Martinique, Une Île Française dans la Caraibe’ e ‘La Martinique et ses Cultures: Banane, Canne à Sucre et Autres Saveurs Tropicales’, que terão como oradora a Prof.ª Ingrid Lusbec, do Lycee Professionel Agricole Du Robert, Martinique.

Estes seminários terão lugar no anfiteatro 5 do Campus da Penteada, entre as 18h e as 20 horas, e inserem-se no âmbito de um intercâmbio Erasmus entre a Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa e a Martinica, ao qual também se associou o Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.

A participação nos seminários é gratuita e confere certificado de presença.