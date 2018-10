Universidade da Madeira dinamiza II Encontro de Linguística: Sociedades e Culturas

A Madeira vai receber, pelo segundo ano consecutivo, o Encontro de Linguística: Sociedades e

Culturas, organizado pelo Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira e a direcção de curso do 2.º Ciclo em Linguística: Sociedades e Culturas.

O Encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 24 de Outubro, entre as 18h e as 20 horas, no Campus Universitário da Penteada.

Os Professores Doutores Paulo Osório, da Universidade da Beira Interior, e Maria João Marçalo, da Universidade de Évora, irão aproveitar a oportunidade para partilhar os seus estudos, respectivamente sobre ‘Diacronia do Gerúndio e do Infinitivo em Português’ e ‘Jornadas da Língua Portuguesa: Viagens na Ásia’, num diálogo alargado para interessados em questões como a identidade da Língua

Portuguesa e a comunicação global.