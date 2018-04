Três voos cancelados, nove divergiram e dois aterraram no aeroporto da Madeira

Três voos foram cancelados e nove divergiram devido ao vento que se faz sentir no Aeroporto da Madeira. Este é o balanço da operação aeroportuária feita às 10h35 da manhã desta quinta-feira.

De acordo com os dados da estação meteorológica de Santa Cruz, o vento baixou de intensidade na última hora para 50,4 km (vento médio), permitindo que dois voos encontrassem aqui uma janela de oportunidade para aterrar no aeroporto da Madeira.

No aeroporto do Porto Santo, para onde divergiram pelo menos três aviões que deviam ter aterrado no aeroporto da Madeira , vive-se momentos de azáfama.

Dois aparelhos comerciais - smartwing.com e TUI - e o avião de carga da Swiftair, não conseguiram aterrar na Madeira devido ao vento junto à pista de Santa Cruz. O avião da Sevenair também não fez a primeira viagem da manhã.

Mais de uma centena de passageiros estava esta manhã na gare do aeroporto do Porto Santo a tomar uma refeição e a aguardar instruções da companhia. A fila para adquirir o pequeno almoço era notória.

Refira-se que a costa sul da ilha da Madeira só estará sob aviso amarelo (o terceiro mais grave numa escala de quatro), a partir do meio-dia de hoje, quinta-feira, vigorando até ao meio-dia de amanhã, sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesse período está previsto vento forte do quadrante Norte, com rajadas até 80 km/h, em especial nos extremos Oeste e Leste da ilha da Madeira”.