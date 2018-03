Três golfinhos encontrados mortos na praia do Porto Santo

Mais três golfinhos deram a costa na praia do Porto Santo. Os animais foram encontrados esta manhã no areal perto do restaurante ‘O Calhetas’, na zona da Calheta, às 8h30 por um popular natural do Porto Santo tendo contactado de imediato as autoridades competentes.

A polícia marítima local tomou conta da ocorrência, contando com a ajuda da edilidade local, na remoção dos animais.

Os três golfinhos deverão ter cerca de 600 Kg no total. Quanto ao tamanho, o DIARIO sabe que um media 2,63 metros, outro tinha 2,95 metros e o terceiro cerca de 2,83 metros de comprimento.

Tudo leva a crer que sejam duas fêmeas e um macho.

Os golfinhos estão agora na lota do Porto Santo, no porto de abrigo e deverão viajar para Madeira, ao cuidado do Museu da Baleia, situado no Caniçal.