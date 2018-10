Trabalhar a saúde da terra ao prato

Foram umas jornadas parlamentares sobre saúde diferentes, as promovidas pelo Juntos Pelo Povo (JPP) hoje na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. O fórum ‘Alimentação Como Prevenção na Saúde’ não contou com médicos e enfermeiros convidados mas com um permacultor, um chefe de cozinha, uma nutricionista e um personal trainer. O objectivo é prevenir, o que passa também pelo circuito “desde a terra até ao prato”.

O JPP acredita que faz cada vez mais sentido ver a Saúde numa perspectiva “mais abrangente”, e foi por isso que convidou e deu protagonismo a um grupo de pessoas que habitualmente não entram nos debates sobre saúde. “Cada vez mais este é o caminho e deve-se implementar com mais regularidade, por exemplo nas escolas, porque nota-se que existe muita iliteracia culinária nos miúdos”, defendeu Bruno Berenguer, membro do grupo de Saúde do JPP.

O enfermeiro defende que as escolas deviam ter programas permanentes, por exemplo uma disciplina regular onde estas várias valências pudessem ser integradas. “A saúde como um todo tem de ser cada vez mais vista de uma forma preventiva e são várias as medidas que podemos implementar”.

Defende uma boa alimentação e a uma mudança na forma como os alimentos são produzidos, pois a agricultura convencional é dos maiores poluentes, das maiores fontes de emissão de gases para a atmosfera, destacou.

Estas foram as segundas jornadas dedicadas à saúde promovidas pelo partido. Estiveram a debater ‘Alimentação Como Prevenção na Saúde’ a nutricionista Andreia Castro, o permacultor Manuel Vicente, o chefe Miguel Rodrigues e o personal trainer João Paulo Freitas.

O investimento na prevenção representa uma poupança a longo prazo, defendeu Patrícia Spínola, deputada do JPP que também participou no encontro. A obesidade, que deve ser encarada como questão de saúde e não de estética, a necessidade de mais agricultura biológica, e o acompanhamento das grávidas por um nutricionista foram temas abordados, revelou o partido, em nota enviada à redacção.