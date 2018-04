Tempo não impede ‘flores’ de saírem à rua

Em comunicado dirigido este domingo à imprensa, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura informa que, “atendendo às previsões que foram acompanhadas ao longo do dia de ontem e actualizadas, hoje, pelo Instituto do Mar e da Atmosfera”, mantém-se conforme prevista a realização do Grande Cortejo Alegórico da Flor.

As condições meteorológicas dos últimos dias ainda fizeram recear que (à semelhança cerimónia do Muro da Esperança) o Grande Cortejo Alegórico fosse adiado.

O desfile parte da Praça da Autonomia, pelas 16 horas, em direcção à Rotunda Harvey Foster.

Onze grupos vão desfilar, cerca de 1.500 participantes, divididos pelos projectos: de João Egídio e as suas ‘Seiscentas Primaveras’; pela Turma do Funil nos seus ‘30 Anos em Harmonia com as Flores’; pela Associação de Animação Geringonça e as suas ‘Flores com História’; pela Fura Samba ao sabor de ‘Madeira o Despertar da Natureza’; e pela Associação Cultural Império da Ilha com ‘Um Oceano de Flores’. ‘Richelieu’ é o tema do colectivo Sorrisos de Fantasia; ‘Clássica’, o tema da Associação Animad; e ‘Floresta Encantada’ o da Escola de Samba Caneca Furada. A Associação Tramas e Enredos desfila ‘Pelos Olhos de Zarco’; Francis Cardoso e a Dance Flavourz, ‘600 Anos em Flor e Suas Princesas’; e a fechar Isabel Borges com ‘Love me do’.

Depois do desfile, pelas 19 horas, inaugura a Exposição de Carros Alegóricos no estacionamento da Frente Mar, nas imediações da Praça do Povo. Os vários carros dos grupos ficarão patentes ao público até às 18 horas de segunda-feira, dando assim oportunidade para ver de perto o trabalho floral.

O Programa da Festa da Flor prossegue com actividades diversas, até ao dia 13 de Maio, que pode consultar aqui.