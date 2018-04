Susana Prada visitou limpeza de terreno florestal na zona do Caminho dos Pretos

Controlo de Vegetação Invasora

20 de abril | 12h00 – faixa norte do Caminho dos Pretos junto ao Curral dos Romeiros

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitou esta sexta-feira mais uma intervenção de limpeza de um terreno florestal na zona do Caminho dos Pretos.

Susana Prada explicou a iniciativa que tem por objectivo a prevenção dos fogos florestais, tendo o Governo Regional criado para o efeito, entre todas as medidas, a Faixa Corta-fogo de forma a proteger a população. A intervenção do Governo numa zona de 480ha - faixa norte do Caminho dos Pretos junto ao Curral dos Romeiros - tem contado também com a colaboração de vários privados, nomeadamente “na limpeza dos seus terrenos, contribuindo para a causa comum de aumentar a segurança das pessoas, através da diminuição da carga combustível”.

As intervenções pretendem diminuir a carga combustível e aumentar as condições de segurança da cidade do Funchal contra incêndios e decorrem numa área privada, inserida no perímetro da corta-fogo, sendo o respectivo licenciamento condicionado à observância das boas práticas florestais.

Susana Prada diz ainda que este trabalho não tem custos para o Governo Regional na medida em que é efectuado por uma empresa privada em resposta ao pedido realizado pelos proprietários, numa articulação directa entre estes e empresas de exploração florestal.

O Governo Regional facilita o contacto entre proprietários e madeireiros e emite as licenças de corte para a vegetação existente que é essencialmente Eucalipto, existindo pontualmente algumas Acácias e vegetação invasora diversa de alto poder combustível.

No seguimento de todo o processo de sensibilização para a necessidade de proceder à limpeza dos terrenos, alguns proprietários têm assumido a iniciativa de eles próprios procederem a intervenções preparatórias no sentido de reduzir no imediato o risco de incêndio. No ano passado foram limpos desta forma cerca de 50 ha.