“Sou possivelmente o pai que mais expõe os filhos”

Foi com muito sentido de humor que António Raminhos falou do quão cansativo é ser pai de três meninas. Tão cansativo que apesar de dizer que ama muito as filhas, admitiu que “ainda conseguia amá-las mais se só as visse de cinco em cinco dias”.

Desconcertante, o humorista confessou que a vida de casado nem sempre é fácil, muito por culpa das ‘dores de cabeça’ que os filhos dão, que seria “bom uma pessoa poder divorciar-se e continuar a ser feliz”.

Por reconhecer que as crianças colocam à prova os adultos testando os seus limites, contestou a célebre frase ‘os filhos são o melhor do mundo’ para criticar Fernando Pessoa, “um gajo que nunca teve filhos porque provavelmente era virgem”, ironizou, num dos muitos momentos que fez arrancar gargalhadas da plateia.

O pai das três marias: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, é da opinião que o género também determina o grau de preocupação que os filhos assumem em contexto familiar, porque “com miúdas os dramas começam logo de manhã”, testemunhou.

António Raminhos, uma das vozes do Café da Manhã da RFM, com a rubrica ‘As Marias’, encerrou o 1ª Seminário de Parentalidade: Pais à maneira, com o sugestivo tema ‘Os filhos são a melhor coisa do mundo... o dos outros’.