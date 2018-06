Sommeliers espanhóis visitam a Região Demarcada da Madeira

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) acolhe, entre os dias 12 e 15 de Junho, em parceria com as empresas do sector, o Presidente da Asociación de Sumilleres de Galicia, Luis Paadín, e Alejandro Paadín, igualmente sommelier, que visitam Região Demarcada da Madeira, com o intuito de conhecerem melhor o Vinho Madeira. A visita vai dar origem a um artigo para a revista Cepas Y Vinos, escrita pelos sommeliers, e vão poder falar sobre o tema em programas das Rádio Coruña Cadena Ser e Rádio Voz.

Para além de ser considerado um dos mais prestigiados sommelier da Galiza, Luis Paadín, possui um vasto currículo na área vínica, escritor de diversos livros e artigos relacionados com vinhos e bebidas espirituosas, é o co-autor e editor do Guia de Vinhos (Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia), que na edição de 2017, foi seleccionado pelo Gourmand World Wine-Book Awards, como um dos melhores dez guias de vinho do Mundo, distinção esta a que se candidatam cerca de 10.000 obras de 200 países.

No seu percurso profissional, destaque para o papel de assessor vitivinícola que desempenhou para várias casas de vinho, restaurantes, etc. Foi professor em diversas escolas hoteleiras e Universidade de Vigo , para além de ter sido membro do júri de diversos concursos internacionais.

Alejandro Paadín, filho de Luis Paadín, seguiu as pisadas do pai, e para além de sommelier, é também formador na área de análise sensorial, co-autor do Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia, membro do júri de diversos concursos internacionais, e em 2012 foi o vencedor do Campeonato de Sommeliers da Galiza- Prémio especial para a Melhor Carta de Aguardentes da Galiza e Prémio especial para a Melhor Carta de Vinhos de Jerez.

Como tal, o IVBAM preparou, um roteiro, que contempla um Masterclass sobre Vinho Madeira, ministrado pelo IVBAM, um circuito de visitas pelas empresas produtoras e exportadoras de Vinho Madeira, para conhecerem as especificidades produtivas de cada empresa e uma visita às vinhas. A degustação de produtos típicos da Região em harmonia com o Vinho Madeira e os Vinhos Tranquilos Madeirenses merecerá também especial atenção nas refeições, concebidas especialmente para esse efeito.

A realização desta acção é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.