Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo realiza protocolos de proximidade

A sociedade e Desenvolvimento do Porto Santo (SD Porto Santo) quer iniciar uma política de proximidade com a população local e também com algumas instituições da ilha dourada.

Nivalda Gonçalves, que tomou posse nas Sociedades de Desenvolvimento há relativamente pouco tempo, está no Porto Santo e confirmou o início dessa política de aproximação “com entidades locais para a valorização da cultura”.

“Sabendo que existem grupos do Porto Santo, nomeadamente da junta de freguesia e da ACES – Associação Recreativa do Espirito Santo, abrimos um protocolo de utilização do centro de congressos do Porto Santo”, disse a presidente das Sociedades de Desenvolvimento.

Nivalda Gonçalves disse ainda que já foram “ realizados, hoje, dois protocolos com estas instituições e que permite aos grupos ensaiarem os espectáculos mediante os trâmites destes protocolos de parceria”, acrescentando que “é um trabalho que pensamos que vai de encontro ao objectivo de abertura dos nossos espaços à população e valorização do trabalho que os grupos culturais já fazem na ilha”.

A gestora também está realizar visitas a todos os departamentos da Sociedade, com o intuito de conhecer as equipas das mesmas.

Já foi resolvido o problema no Campo de Golfe

Nesta deslocação, o campo de golfe do Porto Santo foi visitado e a presidente da Sociedade disse que o problema “das bombas de rega do campo de golfe está resolvido, pois acabamos de instalar novas máquinas”. E explicou: ”Quanto a outras manutenções e novos projectos, vamos continuar a trabalhar na perspectiva de corresponder aos anseios quer da população, quer do turismo que nos visita.”