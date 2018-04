Sobem para 54 as águas balneares na Madeira este ano

A Região volta a registar um aumento do número de águas balneares.

Uma tendência que se tem verificado de forma acentuada desde 2015, ano em que possuía 45 águas balneares. No ano seguinte, em 2016, conquistou mais uma; em 2017 deu um salto significativo para as 53 águas balneares e, este ano, ganhou mais duas – Maiata, no Porto da Cruz e Quinta do Lorde, no Caniçal – ficando com um total de 54 águas balneares, já que da lista sai a baixa da Ponta do Sol que deixou de ser água balnear devido à instabilidade do talude que a sobranceia.

O DIÁRIO apurou que a portaria do Ministério do Ambiente e Defesa Nacional, a ser publicada brevemente, identifica todas as áreas águas balneares do país e as 54 da Região Autónoma da Madeira constam da lista.

A lista proposta aos Ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional resulta do trabalho conjunto entre a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, os municípios, a Autoridade Marítima e a Autoridade de Saúde.

A lista, anualmente publicada, identifica as águas balneares, com a fixação da respectiva época balnear e a qualificação das praias de banhos. Desta forma é possível uma melhor articulação entre as matérias indissociáveis como sejam a gestão da praia, a qualidade das águas balneares, a definição da duração da época balnear e a assistência a banhistas, tornando a informação disponibilizada aos cidadãos mais clara e sistematizada.

É a Secretaria do Ambiente que garante na Região a implementação da Directiva das Águas Balneares e assegura, entre outras obrigações, o controlo analítico das 54 águas durante a época balnear com o objectivo de verificar a compatibilidade da sua qualidade com a prática balnear.