Sindicato dos Professores da Madeira levanta greve marcada para amanhã no Conservatório

Através de um comunicado esta tarde dirigido à imprensa, a Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) informa que os sócios do Sindicato dos Professores da Madeira a leccionar no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM), reunidos hoje no plenário realizado na sede do SPM, decidiram levantar a greve em curso no Conservatório a todas as actividades de avaliação, a partir das zero horas de amanhã.

Esta decisão foi tomada na sequência das alterações ao diploma de reposicionamento na carreira, verificadas na última proposta da Secretaria Regional de Educação (SRE), nomeadamente: a retirada da cláusula discriminatória imposta aos professores do CEPAM com posições automaticamente criadas, que teriam de esperar um ano antes de iniciarem o reposicionamento; e a contagem de todos os anos, para efeitos de carreira, dos posicionamentos transitórios, o que impede perdas de tempo enquanto durar o processo de reposicionamento.

Além destas alterações, os professores dos CEPAM tiveram em conta a apresentação da proposta da SRE para a recuperação de todo o tempo de serviço prestado em períodos de congelamento. No entanto, estes docentes continuam a reivindicar que sejam retiradas todas as referências à Tabela Remuneratória Única (TRU) nos seus registos biográficos.