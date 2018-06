A Quinta Pedagógica dos Prazeres arrecadou mais uma medalha de prata no 3.º Concurso Nacional de Sidras e Cervejas.

É já a 3.ª medalha conquistada pelo 3.º ano consecutivo neste concurso organizado pela Associação Qualifica.

“Esta distinção vem incentivar à continuação do trabalho de sensibilização junto dos produtores de sidra para a valorização de um produto tipicamente regional com grandes potencialidades inclusivamente junto do turista”, refere uma nota da casa vencedora.