Sexta-feira é dia de antestreia de um novo espectáculo, saiba de tudo aqui

Antestreia do novo espectáculo ‘Happy Island’

Pelas 21 horas, no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, decorrerá a antestreia do novo espectáculo ‘Happy Island’, uma co-produção entre a La Ribot Cie e o Grupo Dançando com a Diferença. Recorde-se que o processo de criação desta peça de dança contemporânea - cuja residência artística decorreu no Porto Santo, no passado mês de Abril - integrou as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Actividades no MadeiraShopping para assinalar

o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante

Para comemorar o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, o MadeiraShopping, em parceria com o Plano Regional da Educação Rodoviária (PRER), vai realizar uma iniciativa da Direcção Regional de Educação para sensibilizar e prevenir os condutores e os peões para a necessidade de uma condução mais segura, de forma a prevenir acidentes e proteger vidas. A iniciativa vai decorrer entre as 14h30 e as 16h30, no parque de estacionamento descoberto (localizado no Piso 2) do MadeiraShopping. Será uma actividade de educação rodoviária com muita interacção de todos os envolvidos que decorre num circuito rodoviário, com a utilização de bicicletas e sinais de trânsito, para simular a via de trânsito. Além desta actividade também será divulgada informação de sensibilização para a segurança rodoviária, contando com a participação de algumas escolas da Região Autónoma da Madeira.

Inauguração da exposição ‘A Visita de Lady Holloway’

Integrando as Comemorações alusivas ao mês de Maio, em homenagem à Flor, será inaugurada, pelas 18 horas, no Museu Quinta das Cruzes, a exposição ‘A Visita de Lady Holloway’, com a encenação de uma mesa de jantar ao gosto do final do século XIX. No âmbito desta iniciativa, foi criado um texto de enquadramento, uma ficção de Francisco António Clode Sousa, que será lido no acto de inauguração. Para a concretização deste protejo, a Direcção Regional da Cultura, através da DSMPC/Museu Quinta das Cruzes, contou com a colaboração de vários coleccionadores privados.

Cimeira da Juventude e Associativismo

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, promove, nesta sexta-feira, no Colégio dos Jesuítas, a Cimeira da Juventude e Associativismo. Trata-se da primeira de um ciclo de cimeiras que a FNAJ levará a efeito, durante o corrente ano, a nível nacional. Fundada a 10 de Maio de 1996, a FNAJ é a estrutura representativa do movimento Associativo Juvenil de base local e regional em Portugal, e tem como principal missão representar as Associações Juvenis junto dos poderes público e político, defendendo as aspirações, necessidades e interesses dos jovens e do movimento associativo juvenil. Com esta actividade, a FNAJ e a Secretaria Regional de Educação pretendem criar condições que permitam avaliar e identificar as necessidades dos jovens, com base no Plano Estratégico para a Juventude, junto do Poder Local. Participarão nesta actividade cerca de 60 autarcas, técnicos municipais de juventude, associações e jovens. A sessão de abertura, pelas 9h30, contará com a presença do presidente da Federação Nacional de Juventude, Tiago Rego, do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, e do director regional de Juventude e Desporto, David Gomes.

Apresentação do Festival Italiano do Funchal

Pelas 11h, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, haverá a apresentação do Festival Italiano do Funchal, que inclui um Campeonato de Pizza – Troféu Regional do Pizzaiolo, e que decorre entre os dias 11 e 13 de Maio, no Jardim do Almirante Reis. Esta é uma organização da Associazione Pizzaiuoli Napoletani in Portogallo (APNP), com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

‘Madeira Wine & Food Experience’ decorre no Largo da Restauração

O programa desta sexta-feira tem início às 18 horas, com o Vinho Madeira em harmonização com iguarias.

Clube Naval do Funchal realiza Mega Open Day

Entre os dias 3 e 6 de Maio o CNF leva a efeito o VIII Open Day, inserido no 66.º aniversário do clube. Nesta sexta-feira, estão disponíveis as aulas de judo e karaté gratuitas a partir das 17h00.

Desenvolvimento turístico sustentável dos destinos insulares em debate na UMa

A Universidade da Madeira (UMa) vai juntar especialistas nacionais e internacionais, num seminário sobre ‘Inovação em Destinos e Produtos Turísticos: Desafios para os Espaços Insulares’. Organizado em parceria com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) e com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), o seminário irá constituir uma oportunidade única para aprofundar o debate em torno do desenvolvimento turístico sustentável dos destinos insulares, em particular o caso da Madeira. O programa do seminário inclui três sessões temáticas e a apresentação de um livro. A sessão de abertura, às 9h30, no Auditório da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, será presidida pelo reitor José Carmo. Presentes na abertura estarão também a secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, e o coordenador do Doutoramento em Turismo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL), professor Jorge Umbelino. Após a sessão de abertura, os trabalhos arrancam com a sessão subordinada ao tema ‘Destinos insulares: inovação na sustentabilidade’, com intervenções de Alfonso Vargas-Sánchez, da Universidade de Sevilha (US), de Jorge Umbelino, da ESHTE, e de Josep-Francesc Valls, da UMa. Pelas 11h30, terá lugar a segunda sessão, intitulada ‘Turismo na natureza e náutico: inovação e desafios’, com intervenções de Francisco Silva e Maria do Céu Almeida, da ESHTE, e de Catarina Fernando, da UMa, e finalmente, às 15h, a terceira sessão, sobre ‘Novos desafios para o destino Madeira’, com intervenções de Dorita Mendonça, directora regional do Turismo, de Paulo Oliveira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, de Francisco Silva, da ESHTE, de Alfonso Vargas-Sánchez, da US, de António Almeida, da UMa, e de Luís Dias e José Alberto Cardoso, empresários. A encerrar o seminário, terá lugar a apresentação do livro ‘Turismo e Desporto de Aventura: Actividades com Manobras de Cordas’, de Francisco Silva, a cargo de João Prudente, pró-reitor da UMa, e de José Manuel Simões, professor do IGOT-UL.

Inauguração do novo Centro de Esterilizações da Câmara Municipal do Funchal

Pelas 15 horas, na antiga Escola Primária do Faial, na freguesia de Santa Maria Maior, decorrerá a inauguração do novo Centro de Esterilizações da Câmara Municipal do Funchal, que funcionará sob a gestão clínica da associação AMAW - MADEIRA ANIMAL WELFARE. O Centro vai funcionar em protocolo com a CMF e permitirá realizar esterilizações de animais errantes e/ou pertencentes a famílias carenciadas do concelho. O presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Parlamento Aberto na Freguesia de São Jorge

Esta iniciativa tem como objectivo contactar com as ‘forças vivas’ e as populações da localidade, com o objectivo de auscultar das dificuldades sentidas no funcionamento diário das instituições, bem como aspectos locais ao nível social, cultural, ambiental entre outros. O balanço da iniciativa será feito à Rua Cardeal D. Teodósio de Gouveia, (junto à Junta de Freguesia de São Jorge) às 16h.

Reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, preside, pelas 15 horas, a uma reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, que tem por finalidade proceder ao agendamento de reuniões plenárias e outros assuntos relacionadas com a actividade parlamentar.

Debate sobre a Liberdade de Imprensa

Pelas 18h, no Espaço Paulo Martins, decorre um debate sobre a Liberdade de Imprensa com um painel constituído por Paulo Barreto, juiz desembargador e presidente da comarca da Madeira, Raquel Gonçalves, assessora de imprensa, e António Macedo Ferreira, presidente da Delegação da Madeira do Sindicato dos Jornalistas.

CDS aborda questões da política regional

O Grupo Parlamentar do CDS-PP aborda nesta sexta-feira, dia 4 de Maio, questões da política regional, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, às 11 horas. Haverá declarações à comunicação social à hora e local acima referidos.

PS realiza conferência na Assembleia

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa, pelas 11h30, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

JPP realiza conferência de imprensa

O JPP vai realizar uma conferência de imprensa esta sexta-feira, 4 de Maio, pelas 9h30, junto ao Conservatório - Escola das Artes (Av. Luís de Camões, n.º 1, Funchal).