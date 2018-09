Serviço de Pediatria satisfeito com novas contratações

Como já havia sido avançado pelo DIÁRIO, dois especialistas em pediatria estão a ser contratados para reforçar o serviço de urgência do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, já a partir do dia 1 de Outubro.

Uma medida necessária e urgente para assegurar as escalas de urgência e, por conseguinte, bem acolhida por todos os profissionais afectos ao Serviço de Pediatria e Serviço de Cirurgia Pediátrica, que hoje estiveram reunidos toda a manhã com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no âmbito das vistas que o governante tem encetado com os serviços de saúde, promovendo uma política de proximidade e diálogo com os profissionais.

Na reunião foram abordados assuntos relacionadas com as necessidades do serviço, sobretudo ao nível dos recursos humanos e apresentadas e debatidas algumas propostas de melhoria a implementar e a anunciar a curto e médio prazo.

No total, 31 pediatras, 5 cirurgiões pediátricos, 79 enfermeiros e 30 assistentes operacionais asseguram presentemente os cuidados de saúde à população infantil e juvenil, até aos 18 anos, nas suas variadas vertentes.

Integrado no Serviço de Pediatria existe uma unidade diferenciada, a Unidade de Cuidados Intensivos Neopediátricos (UCINP), onde são prestados cuidados específicos a recém-nascidos e crianças, que necessitam de cuidados de saúde diferenciados. Esta unidade dispõe de uma equipa clínica própria (8 médicos) com formação específica, responsável pelos cuidados prestados aos bebés e crianças até aos 18 anos. Nesta equipa estão também integrados 28 enfermeiros e 6 assistentes operacionais.

O Serviço de Pediatria, dirigido pela médica pediatra, Sidónia Nunes, e o Serviço de Cirurgia Pediátrica, Filomeno Gomes integram as suas atividades ao nível da Consulta Externa, Internamento, Serviço de Urgência, Hospital de Dia (Hemato-oncologia, pediatria e de cirurgia pediátrica) e Bloco Operatório, como é o caso da Cirurgia Pediátrica.

Refira-se ainda que o serviço de pediatria no ano de 2017 foi responsável pelo internamento de mais de 410 doentes, em ambiente hospitalar, 2 047 tratamentos nos hospitais de dia e 10 567 consultas de pediatria e de neonatologia.

A estes números soma-se a actividade de consulta realizada no Centro de Desenvolvimento da Criança, cerca de 700 consultas. No Serviço de Cirurgia Pediátrica, foram contabilizadas no ano anterior, 439 cirurgias, 2608 consultas desta especialidade e 918 tratamentos em ambulatório.