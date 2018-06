Seria “desleal” aderir à greve

O Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública na Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM) não aderiu à greve dos trabalhadores da saúde que deixa de fora apenas os médicos e os enfermeiros e que está a decorrer a nível do país. Ricardo Gouveia explica que está solidário com a luta nacional, mas que a nível da Região estão a meio do processo de negociação com o Governo e que seria “desleal” aderir formalmente a este protesto.

O sindicalista refere ainda que as negociações estão bem encaminhadas, nomeadamente a situação do Atalaia, que deverá ter em breve mais 55 assistentes operacionais. A questão dos trabalhadores com contrato individual, a avaliação e progressão, os horários de trabalho são outras matérias em cima da mesa que o presidente do STFP-RAM espera ver resolvidas na próxima reunião do dia 9 de Julho.

“Temos um ‘timing’ de duas a três semanas”, referiu. Depois disso, caso o desfecho não seja o desejado pelos trabalhadores, assume sair para a rua. “Vamos avançar para uma greve sozinhos e bem mobilizados”, garantiu, revelando que isto já foi transmitido ao vice-presidente do Governo, Pedro Calado, em anterior reunião.

O STFP-RAM é um dos sindicatos nesta área com maior expressão na Madeira.