Seminário no Funchal sobre ‘Passive House: edifícios saudáveis, cidades sustentáveis’

A Madeira recebe na próxima segunda-feira, 11 Junho, a edição do seminário ‘Passive House: edifícios saudáveis, cidades sustentáveis no Funchal’, no Edifício Madeira Tecnopolo, organizado pela Homegrid e Associação Passivhaus Portugal e com o apoio da RNAE (Associação das Agências de Energia e Ambiente – Rede Nacional), AREAM (Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira) e Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

O seminário tem como objectivos divulgar o conceito Passive House, a sua implementação em

Portugal e identificar o contributo da Passive House para a sustentabilidade do território focando nos municípios e regiões de Portugal. O seminário tem como destinatários os técnicos municipais e profissionais ligados aos sectores da construção e gestão de edifícios, energia e ambiente, e público em geral.

Este evento, que arranca às 14 horas, insere-se na iniciativa da Comissão Europeia da Semana da Energia Sustentável da União Europeia (EU Sustainable Energy Week - EUSEW) que tem como tema este ano ‘liderar a transição para uma energia limpa’.