Semana arranca com ‘Bairro em Flor’, entre outros eventos para conhecer na agenda de segunda-feira

‘Bairro em Flor’ realiza-se amanhã, após adiamento

O evento ‘Bairro em Flor’, adiado na passada sexta-feira devido às condições meteorológicas, vai realizar-se amanhã.

A iniciativa, da Investimentos Habitacionais da Madeira, arranca às 14h14, no Bairro da Nazaré, às 15h30, nos Bairros do Hospital e Ribeira Grande e, às 17 horas, no Bairro da Nogueira.

Conferência sobre 25 de Abril com Albuquerque

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque é o orador convidado na palestra sobre o 25 de Abril, promovida pela Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

A conferência terá início, pelas 15 horas, desta segunda-feira, naquele estabelecimento de ensino.

RG3 apresenta 1.º ‘Corpo de Cadetes’

O Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) recebe, amanhã, a apresentação oficial do projecto ‘Corpo de Cadetes do Exército’ (CCEx) na Zona Militar da Madeira. A actividade será presidida pelo Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo e contará com a presença do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

‘Ireneu Barreto recebe o director dos CTT

O Representante da República para a R.A.M, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe esta segunda-feira, no Palácio de São Lourenço, o director cessante dos CTT – Correios de Portugal na Região Autónoma da Madeira, Carlos Rodrigues. A audiência, para cumprimentos de despedida, decorre pelas 15h30.

Francisco Gomes encerra conversas da APEL

Francisco Gomes é o convidado da quarta e última sessão do ‘Ciclo de Conversas’, uma iniciativa que está a ser organizada pela Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL sob o tema ‘Ética, Valores e Responsabilização’.

A intervenção do analista político e antigo aluno da Escola acontece amanhã, pelas 10h30, no Auditório Padre Mário Casagrande.

Tecnologias com semana na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco promove, entre os dias 23 e 27 de Abril, a ‘Semana das Tecnologias’ em simultâneo com a 24.ª edição da ‘Semana dos Clubes, Núcleos e Projectos’.

O evento arranca à tarde, no ginásio central da Escola, com uma competição de ‘quiz’ sobre Tecnologias e Património Cultural Madeirense.

Liceu com semana dedicada ao Património

O Liceu Jaime Moniz consagrou 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural, dinamizando um conjunto variado de actividades desenvolvidas pelos diversos Clubes, Grupos e Projectos desta Escola, com base no tema ‘Natureza e Património: Uma Paisagem de Possibilidades’. Estes serão apresentados, entre segunda e sexta-feira, na XX Semana dos Clubes, Grupos e Projectos.

Dias da Informática na Escola da Levada

O grupo de docentes de Informática da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva organiza, entre segunda e terça-feira, os ‘Dias da Informática’.

O evento inclui exposições, conferências e demonstrações de projectos electrónicos e informáticos, que serão dinamizados pelo Projecto CAP3R, M-ITI e UMA.