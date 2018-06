Sem chuva, hoje a preocupação são os raios UV

O dia será sem chuva na Madeira, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que antecipa para hoje um dia de céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes Sul e vento moderado de Nordeste, soprando forte nas terras altas e no extremo Leste da Madeira, em especial a partir da tarde. 18ºC-23ºC são os limites da temperatura mínima e máxima prevista hoje no arquipélago, os mesmos no Funchal, que terá um dia marcado por períodos de céu muito nublado e vento fraco.

Se vive no Caniçal, a temperatura não vai além dos 20ºC; em Câmara de lobos chega aos 23ºC como no Funchal, na Ponta do Sol, Santa Cruz, Porto Santo e Ponta do Pargo ficam-se pelos 22ºC; Porto Moniz e São Vicente pelos 21ºC; Santana pelos 20ºC e Santo da Serra não vai além dos 16ºC.

Quanto ao mar, na costa Norte estão previstas ondas de Nordeste com 1 a 2 metros; na costa Sul serão de sueste com 1 metro. O mar está mais ameno, com temperaturas entre os 20ºC e os 21ºC.

A Madeira está hoje com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), com um nível 9 numa escala que tem como máximo 11, pelo que as recomendações são para que use óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.