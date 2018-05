‘Alunos motivados, alunos felizes! – motivar os filhos para o estudo’ foi o tema da última comunicação da manha na 1ª Conferência de Parentalidade: Pais à Madeira, que está a decorrer no Pestana Casino Park Hotel.

Ana Manta, psicóloga na área da infância e adolescência, alertou os muitos pais presentes que as crianças precisam de limites e regras bem definidas, mas também do respeito dos pais. Ou seja, cabe aos progenitores apostarem numa relação segura, de confiança e proximidade, sublinhando que esta é a base de todas as outras que os filhos levam para a vida.

“Trate como gosta de ser tratado, sem pressões e objectivos definidos”, recomendou a psicóloga, que pediu também aos pais que tenham uma postura inabalável perante os filhos. “Seja firme e consciente – o não é sempre não”, porque “dizer não também é um acto de amor!”, sublinhou.

Porque o tema central versava sobre a motivação dos alunos, na opinião de Ana Manta a atitude positiva face ao estudo é um dos pilares de alunos com sucesso.

A conferência faz agora uma pausa para almoço. As comunicações são retomadas pelas 14h30.