Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais prepara Época Balnear 2018

Entre o mês de Maio e o início do mês de Junho, e com o objectivo de preparar a Época Balnear 2018, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, promoveu reuniões com todas as Câmaras Municipais de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira.

Foram abordados vários temas, tais como: Informação e Sinalética adequadas; Qualidade das Águas Balneares; e Directrizes Comunitárias e Nacionais em aplicação na Região.

A DROTA tem a competência de monitorizar a qualidade das águas balneares e fornecer à população informação necessária à sua protecção, tendo igualmente de gerir todo o processo da aplicação da legislação em vigor.

Este trabalho conjunto, para além da DROTA e das Câmaras Municipais, envolve a Capitania do Porto do Funchal e a o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM com responsabilidades na segurança e vigilância das praias e na monitorização da qualidade e sensibilização dos banhistas.

A época balnear 2018, na RAM, teve início a 1 de Junho e termina a 30 de Setembro do referido ano.

Para mais informação, nomeadamente os resultados das análises relativas às campanhas da época balnear de 2018, consulte a página do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos - SNIRH.