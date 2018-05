Sara Madruga congratula-se com melhoria das condições nas esquadras da PSP na Madeira

“Mais vale tarde do que nunca”. Quem o diz é a deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa, referindo-se aos anúncios efectuados esta terça-feira, 22 de Maio, na Madeira, pelo Ministro da Administração Interna, que abrangeu as esquadras da PSP do Porto Santo, Ponta do Sol, Santa Cruz, Machico e Ribeira Brava, na Lei Programação das Infra-estruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do MAI (2017-2021).



“Há já três anos que exigimos ao governo da república, a melhoria das condições das esquadras da PSP na Madeira e a criação de espaços de atendimento específicos para o atendimento às vítimas de violência doméstica e fomos o único partido a fazê-lo”. Sara Madruga da Costa espera agora que as promessas efectuadas por Eduardo Cabrita, no Funchal, e que vão de encontro às reivindicações efectuadas durante três anos pelo PSD Madeira, sejam “efectivamente cumpridas e concretizadas”, garantindo que não baixarão os braços “até que as promessas sejam cumpridas”.

A deputada madeirense criticou ainda o governo da república por ter deixado de fora a esquadra da PSP da Calheta, não aceitando que “fique de fora das prioridades de investimento da república até 2021, quando são conhecidas as faltas de condições da referida esquadra”, com a agravante de “chover nas instalações” afirmou Sara Madruga da Costa.

A deputada relembrou ainda que o Ministério da Administração Interna incluiu apenas, em 2018, as esquadras da PSP da Madeira nas suas prioridades de investimento “graças à pressão e às denúncias efectuadas pelo PSD, o único partido que reivindicou desde o início da legislatura, na Assembleia da República melhores condições para as esquadras da Madeira” disse.

Sara Madruga da Costa, a única deputada madeirense na 1.ª Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, acompanha “permanentemente os assuntos da justiça e da administração interna”.