Rui Barreto comenta a eliminação da TUP e a “trapalhada monumental” da visita de Costa

O deputado e vice-presidente do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, diz que “em boa hora” o Governo Regional eliminou totalmente a Taxa de Uso Portuário (TUP carga) para a exportação, indo assim ao encontro da proposta que o seu partido apresentou há quatro anos, pela primeira vez.

A iniciativa, frisa o centrista , foi repetida nos anos seguintes pelo seu partido, mas com o PSD a votar sempre contra.

Rui Barreto regista que o executivo liderado por Miguel Albuquerque tenha vindo agora dar razão ao CDS, mas deixa dois reparos.

“A isenção da TUP carga é receita dos Portos paga pelos operadores, no valor de 4 milhões de euros, pelo que a sua eliminação deve baixar a factura dos consumidores, não devendo o governo compensar os Portos dessa receita com os impostos dos madeirenses, como aconteceu há um mês ao injectar 21 milhões de euros nos cofres da empresa pública”, refere Barreto na nota hoje dirigida à comunicação social.

Por outro lado, diz que “caso o Governo Regional esteja mesmo interessado em ajudar os empresários e contribuir para a melhoria financeira das empresas madeirenses, então aprove a proposta do CDS-PP que se encontra na ALM e que prevê apoios à exportação de produtos regionais até 90 por centos dos custos, como acontece nos Açores”.

O dirigente do CDS-PP comentou ainda a anunciada visita do primeiro-ministro à Madeira, no próximo dia 21 de Maio, que classificou de “uma trapalhada monumental”.

“António Costa desloca-se à Madeira para participar no Dia do Empresário, que é organizado pela ACIF, mas quem tem anunciado a deslocação é o presidente da Câmara do Funchal, que esta manhã ‘obrigou’ a líder da organização empresarial, Cristina Pedra, a dizer publicamente que não tinha a visita confirmada (...) É acima de tudo um desrespeito para com as instituições. Ora o presidente da Câmara vai a Lisboa dar murros, ora anuncia que vai a Lisboa reunir-se com ministros e secretários de Estado, volta à Madeira sem nada mas ninguém lhe pergunta por resultados práticos dessas reuniões, mas a ânsia de encher páginas de jornais com títulos é tão grande que é ele, o presidente da Câmara, a antecipar-se à entidade organizadora, neste caso a ACIF, e a anunciar a vinda à Madeira do primeiro-ministro”, acusa Rui Barreto.

“É preciso acabar com esta brincadeira, a política tem que ser feita com dignidade e respeito pelas pessoas e pelas organizações”, remata.