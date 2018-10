Rubina Leal considera que Cafôfo “lava as mãos como Pilatos” no caso do Monte

A vereadora do PSD na Câmara Municipal do Funchal considera que o presidente Paulo Cafôfo “lava as mãos como Pilatos” naquilo que diz respeito ao processo da tragédia no Monte. Para Rubina Leal, o autarca deveria assumir responsabilidades, ao invés de deixá-las recair num membro da sua vereação e de um chefe de divisão.

“Do ponto de vista político, desde a primeira hora que deveria ser assumido pela Câmara Municipal, e neste caso particular pelo senhor presidente, as suas responsabilidades”, afirmou a vereadora. “Um líder de uma organização não pode deixar cair a responsabilidade, na sua totalidade, na sua colega e sobre um funcionário”, assume, acrescentando que “desde a primeira hora que o senhor presidente da Câmara lava as mãos como Pilatos e, neste momento, o que nós assistimos é que a responsabilidade está a recair sobre a vice-presidente da altura e um funcionário”.

“Aquilo que eu considero é que, desde a primeira hora, tinha que haver uma responsabilização, e no plano da responsabilização política - a única sobre a qual me devo manifestar - devia ter havido uma responsabilização sobre a tragédia que aconteceu no Monte”, frisou, acrescentando que Paulo Cafôfo também tem responsabilidades.

A vereadora afirmou ainda que, perante esta situação, cada um tem “a liberdade de fazer os juízos de valor que entender”. “Isto é revelador da postura de lavar de mãos constante e do presidente ausente que temos no município”, conclui.

Do ponto de vista criminal e pessoal, Rubina Leal considera que cabe à Justiça avaliar essa situação, pelo que não tece comentários.