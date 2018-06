Reunião entre Câmara do Funchal e Grupo Desportivo Azinhaga para definir parcerias

O Vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, esteve reunido, no fim da semana passada, com a Direcção do Grupo Desportivo Azinhaga, num encontro de trabalho que visou definir algumas possíveis parcerias entre o clube e a Autarquia, bem como pôr a edilidade ao corrente do plano anual de actividades daquela instituição e daqueles que são os seus principais desafios imediatos.

João Pedro Vieira elogiou “uma agremiação particularmente carismática e com uma História importante no Desporto do Concelho” e destacou a utilidade deste tipo de reuniões, “onde é possível conversar de forma ampla sobre o passado, o presente e o futuro dos nossos clubes e associações.” O autarca reforçou ainda, na ocasião, “o importante papel social do Azinhaga, na freguesia de São Roque e não só, quer junto das camadas jovens, quer, mais recentemente, junto da população que enfrenta maiores obstáculos, como aqueles que têm necessidades motoras especiais”.

O Vereador aproveitou a oportunidade para dar conta aos responsáveis do Grupo que, na sessão anual da Assembleia Municipal Jovem, que teve lugar no mês passado, a proposta vencedora foi o Apoio ao Boccia no concelho, com a CMF a passar a disponibilizar um ginásio municipal para o efeito e a proceder à aquisição de material desportivo, mais uma medida que evidencia o interesse das questões da Inclusão, “uma pedra basilar das políticas seguidas por este Executivo, no Desporto em particular”.