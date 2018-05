Recomeça a 1ª Conferência da Parentalidade

Com temas como a parentalidade no divórcio, a mediação de conflitos entre irmãos, hábitos alimentares e a boa disposição do pai António Raminhos, recomeça, no Pestana Casino Park Hotel, a 1.ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira.

Esta 2ª parte é composta por quatro comunicações. Ana Varão é a próxima oradora. Seguem-se Joana Zino (15h05 - 15h40), Nádia Brazão (16 horas - 16h35) e António Raminhos (16h35 - 17h20), antes do debate final.

Já esta manhã, Magda Gomes Dias, Rosário Carmona e Costa e Ana Manta (na foto), foram as oradoras nas três comunicações realizadas. Nuno Morna é o apresentador.