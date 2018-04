Realizador de animação Kelly Loosi esteve na Escola Básica de São Filipe

No passado dia 20 de Abril, a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar de São Filipe recebeu o conceituado Professor e realizador de Animação Kelly Loosli, para falar sobre o filme ‘Saudade Madeira’ aos alunos da escola, numa acção coordenada pela Direcção Regional de Educação - Educamedia, em articulação com a AFTM.

O realizador colaborou no processo de criação de um filme de animação e deu o feedback do trabalho realizado em contexto escolar sobre a importância desta área para o ensino e para a região.