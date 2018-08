Reaberta praia da Alagoa no Porto da Cruz

A prática balnear na praia da Alagoa, no Porto da Cruz, foi hoje reaberta à população.

De acordo com uma informação divulgada pela Câmara Municipal de Machico na sua página oficial do Facebook, após nova avaliação à água balnear da praia da Alagoa, realizada esta segunda-feira, foi decidido pela Autoridade de Saúde Regional que a praia em referência “reúne as condições adequadas para a prática balnear, considerando assim cessada a sua interdição”.

Recorde-se que a praia da Alagoa tinha sido temporariamente interdita aos banhistas, na passada sexta-feira, alegadamente devido a uma fuga da rede de drenagem de águas residuais.

Conforme explicou numa publicação anterior a autarquia, a ARM foi entretanto notificada pela Câmara Municipal de Machico para proceder à reparação da mesma, encontrando-se hoje reunidas as condições para reabrir a praia.