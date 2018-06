RAM celebra protocolo com Consulado do Brasil em Lisboa

Amanhã, dia 22 de Junho, o Governo Regional da Madeira, representado pelo secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, celebra um Protocolo de Colaboração com Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, representado pelo Cônsul-Geral Adjunto e Ministro Paulo Alvarenga.

Este Protocolo de Colaboração visa estabelecer os termos e as condições da colaboração institucional entre os outorgantes tendo em vista o apoio à comunidade brasileira residente na RAM, por via de um reforço dos mecanismos de resposta do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações e da agilização de procedimentos, designadamente na emissão de documentos e encaminhamento de processos, com ganhos de eficiência e eficácia do serviço prestado aos cidadãos.

A acto solene decorrerá, pelas 10 horas, no Salão Nobre do Governo Regional.