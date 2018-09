PTP lamenta a forma como foi conduzida a investigação da queda da árvore no Monte

O PTP exigiu esta manhã que a Procuradoria Geral da República tome uma posição em relação à actuação do Ministério Público (MP) na investigação da queda da árvore no Largo da Fonte que vitimou treze pessoas e feriu outras 49 no Arraial da Nossa Senhora do Monte.

Raquel Coelho, a porta-voz da iniciativa, lamentou a forma como foi conduzida a investigação por parte do Ministério Público ao permitir que Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Diocese do Funchal, tivessem colocado no terreno técnicos com intuito de analisarem as condições da árvore que caiu.

“Já não bastava os familiares das vitimas terem perdido os seus entes queridos para agora ainda serem confrontados com uma investigação possivelmente comprometida”, disse a deputada trabalhista.

Para o PTP esta é uma situação “repudiável” que poderia ter sido “evitada”, caso o MP tivesse agido “eficientemente, uma vez que na qualidade de titular da acção penal deveriam ter “garantido a conservação e integridade das provas no local”.