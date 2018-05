PTP critica incapacidade do Governo em resolver “problemas gravíssimos” da saúde

O PTP disse que a saúde da Madeira continua com “problemas gravíssimos”. Quintino Costa, do PTP, referiu que Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e líder do PSD, reconheceu esta problemática no início do seu mandato, mas até agora a única alteração feita foi ao nível dos secretários.

“Durante quatro anos, as únicas mudanças que existiram na saúde foram os secretários. Pois persiste a falta de medicamentos e de fraldas e continuam os adiamentos de alguns tratamentos e a lista de espera não pára de aumentar”, afirmou, numa iniciativa realizada, esta tarde, junto ao Hospital dos Marmeleiros.

O porta-voz da iniciativa frisou que “não é um exagero” quando dizem que o Hospital dos Marmeleiros “é a via expresso para a morgue”. Quintino Costa justificou, referindo que existem muitos problemas naquela unidade hospitaleira, nomeadamente “janelas que não abrem”, humidade e bolor”.

“Não existem condições mínimas naquele hospital e tudo isto faz acelerar ainda mais as doenças das pessoas que estão internadas”, apontou, concluindo que o Governo Regional “não é capaz de resolver” estas lacunas.