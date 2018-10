PTP aponta lacunas na habitação social no Funchal

O PTP-Partido Trabalhista Português, reuniu esta tarde com o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, para no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição, apresentar aquelas que são as suas ideias e propostas para o próximo Orçamento da Câmara Municipal de 2019.

A deputada municipal, Raquel Coelho, começou por enunciar algumas das preocupações do PTP relativamente à organização da cidade, ao meio ambiente e aos graves problemas sociais que se fazem sentir no município.

“As necessidades de habitação social crescem de dia para dia e isso é muito preocupante e o investimento camarário não acompanha essa carência, referiu Raquel Coelho.

A deputada do PTP também manifestou a sua apreensão relativamente à tendência de se apostar em “iniciativas com propósitos eleitoralistas”, uma vez que se aproximam três actos eleitorais. “Deve a CMF apostar em medidas estruturais para a cidade e o populismo deve ficar de fora do Orçamento para o próximo ano”, só assim poderão contar com o nosso apoio, disse.

O financiamento da imprensa por parte da autarquia é no entender do PTP um “desbaratamento dos dinheiros públicos e causa o desvirtuamento da democracia” e por isso Raquel Coelho quer ver essa tendência erradicada do Orçamento de 2019.