PS-Madeira quer construir um projecto alternativo junto da sociedade madeirense

A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira esteve reunida, hoje, em Machico, momento durante o qual ficou claro o empenho do partido para conseguir concretizar a alternância de poder na Região nas eleições do próximo ano.

“Sobre o Partido Socialista recai um olhar muito responsável, um olhar muito atento, um olhar da construção de uma alternativa na Região Autónoma da Madeira”, afirmou o presidente da Comissão Regional, considerando ser “essencial que os órgãos regionais do partido estejam perfeitamente sintonizados com aquela que é a estratégia regional que saiu do congresso – a eleição de uma direcção perfeitamente ligada e assumindo claramente esta vontade que é construir um projecto alternativo com a sociedade madeirense”, com Paulo Cafôfo como presidente do Governo Regional.

Bernardo Trindade referiu que Paulo Cafôfo teve oportunidade, nos Estados Gerais do PS-M, de envolver um conjunto vasto de pessoas, reconhecidamente capaz técnica e politicamente, para, em conjunto, “construirmos um projeto alternativo para a Madeira”.

“Sabemos bem da responsabilidade que hoje recai sobre o PS. Sabemos bem que o PS tem de estar claramente unido em torno desta estratégia. Saiu do congresso fortemente valorizado, tem tido em inúmeras iniciativas claramente esta confiança, mas é e sobretudo com os madeirenses e porto-santenses que queremos no fundo construir o futuro da Madeira. É com este espírito, com esta disponibilidade, com esta competência, que queremos construir um projecto alternativo de autonomia”, sustentou Bernardo Trindade.