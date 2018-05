PS considera que taxa de desemprego é exemplo do “falhanço total do modelo de desenvolvimento” do governo regional

João Pedro Vieira considera que “está na altura de os madeirenses perguntarem ao Governo Regional qual é a sua prioridade”. Em conferência de imprensa, o secretário-geral do PS-Madeira comentou o aumento da taxa de desemprego, na Região que voltou a ultrapassar os 9%.

A Madeira, refere o dirigente socialista, continua a ser a região do País com a maior taxa de desemprego. “A Região lidera hoje, infelizmente, o desemprego também nos mais jovens. Tem, a maior taxa de desemprego jovem a nível nacional e tem a maior taxa de abandono escolar de toda a Península Ibérica e essa é a maior prova do falhanço total deste modelo de desenvolvimento económico adoptado pelo Governo Regional no passado, ao qual regressa no presente pela liderança de Miguel Albuquerque”, conclui.

João Pedro Vieira constata, em oposição, a capacidade do governo da República de “gerar mais de 250 mil postos de trabalho nos últimos três anos, de baixar a taxa de desemprego a níveis inferiores a 8% e, simultaneamente, devolver rendimentos aos portugueses”.

O dirigente do PS-M constata o regresso do PSD e do Governo Regional a um modelo de desenvolvimento económico “única e exclusivamente baseado nas obras públicas, algumas delas de carácter duvidoso” e que colocam, mais uma vez, a Região no caminho que levou a um plano de ajustamento financeiro.

“Está na hora de os madeirenses perguntarem se é esse o caminho certo para resolver os seus problemas, se é essa a solução para problemas estruturais como o desemprego, como a falta de qualificação das novas gerações e para o futuro da Região Autónoma da Madeira”, sublinha.