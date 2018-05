Programa de empreendedorismo de desempregados na Madeira criou 423 postos de trabalho

O Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED) já criou 423 postos de trabalho, num total de quatro milhões de euros investidos, afirmou hoje a secretária regional com a tutela, Rita Andrade.

“Desde que este Governo tomou posse foram criados, só no âmbito do PEED, criação líquida de postos de trabalho, 423 postos de trabalho, que correspondem a 244 empresas, num investimento total de quatro milhões de euros”, explicou a responsável pela Inclusão e Assuntos Sociais madeirense.

Estes valores foram alcançados num período de três anos e foram transmitidos durante o terceiro ‘Roteiro do Emprego’, que hoje aconteceu no concelho da Ponta do Sol, uma iniciativa da secretaria regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira.

“O PEED é um programa que tem tido muito sucesso, muitos resultados em toda a região e é uma das respostas que podemos dar a esta população desempregada, no âmbito de uma política de proximidade, de concelho em concelho”, disse.

Anteriormente este mesmo projecto passou pelos concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava e tem por objectivo apoiar a criação do próprio emprego de desempregados - em situação de desemprego involuntário - que tenham espírito empreendedor e apresentem um projecto de investimento viável.