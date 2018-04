Produtores precisam ganhar escala

O secretário regional da Agricultura e Pescas comunga da opinião dos administradores do grupo SONAE, sobretudo quando afirmaram no II Encontro de Fornecedores Regionais da empresa que a Região precisa ganhar dimensão nalguns produtos, embora no campo dos “frescos”, Humberto Vasconcelos recordasse que alguns empresários madeirenses estão a alargar os investimentos por via da procura que têm tido. Palavras que decorreram na Escola Agrícola da Madeira num evento organizado pela empresa fundada por Belmiro de Azevedo.

“É verdade, é necessário criar mais escala, por isso mesmo é que a utilização do quadro comunitário apoia um conjunto de novos projectos tem ajudado alguns empresários, que possuem produtos muito apetecíveis, a expandir as suas áreas de negócio”, sublinhou, referindo que existem casos de produtores de tomate e de pepino que não escondem a satisfação por ter como parceiros a rede de supermercados com chancela de SONAE.

“Estão satisfeitos porque conseguem escoar toda a produção”, observou à entrada para o auditório, não deixando de relembrar o papel que a tutela tem desencadeado desde o início do mandato ao fomentar “reuniões permanentes com empresas que fazem negócio na Região”, uma dessas é precisamente a sociedade de Belmiro de Azevedo.