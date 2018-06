Processo negocial concluído afasta SINTAP da greve

O SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos também não marcou greve para o dia de hoje para os trabalhadores da saúde, greve esta que a nível nacional está a decorrer desde as 23 horas de ontem e por um período de 24 horas e que deixa de fora os enfermeiros e os médicos. Ricardo Freitas explica que na Madeira a situação é distinta do continente e que aqui o processo negocial foi concluído, nomeadamente tendo os trabalhadores conseguido as 35 horas de trabalho e em breve os 25 dias de férias, depois da aprovação da proposta na Assembleia Legislativa da Madeira.

Ricardo Freitas assume que haverá outros temas para negociar no futuro, como os aumentos salariais e suplementos, no fundo recuperar tudo o que diz, vieram a perder nos últimos anos, mas que os motivos que levariam à greve de hoje já não se colocam.