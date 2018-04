Primeira Mesa Transregional Madeira-Açores-Canárias marcada para 24 de Abril

No próximo dia 24 de abril de 2018, a ARDITI - Agência Regional para o´Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - na qualidade de entidade parceira do projecto RIS3 – NET (Projeto de cooperação Inter-regional para o Crescimento Inteligente das Regiões da Macaronésia, financiado pelo programa de cooperação INTERREG Madeira – Açores – Canárias 2014-2020), organiza a primeira de duas mesas transregionais, que decorrerá na Sala Ursa Menor do Madeira Tecnopolo (piso -1), com a presença dos membros do Conselho Regional de Inovação.

O objectivo deste encontro é apresentar os resultados dos workshops anteriormente realizados em cada uma das três regiões e debater estratégias que conduzam a uma visão comum das RIS3 regionais.

O projeto RIS3 – NET pretende que seja desenvolvida e implementada uma estratégia de cooperação e coordenação institucional e que se proponha um sistema de governança comum entre as regiões da Madeira, dos Açores e das Canárias, realizando um trabalho conjunto que permita identificar possíveis colaborações, uniões de esforços e sinergias de modo a poder-se potenciar uma estratégia RIS3 do Espaço MAC.

Do consórcio RIS3 – NET, também fazem parte a ACIISI – Agencia Canaria de Investigación, Innovación e Sociedad de la Información (entidade coordenadora), o Instituto Tecnológico de Canárias, a Plataforma Oceânica de Canárias e o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia dos Açores.