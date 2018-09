Presidente da TAP na Madeira a 2 de Outubro

O presidente executivo da TAP já confirmou ao Parlamento Regional que está disponível para ser ouvido pela ‘Comissão Eventual de Inquérito à política de gestão da TAP em relação à Madeira’ a 2 de Outubro próximo.

A audição parlamentar de inquérito à TAP foi definida na semana passada embora os deputados tivessem dado margem de escolha do dia (entre 24 e 28 de Setembro e 1 a 4 de Outubro) ao gestor da companhia aérea. O mesmo ocorrerá com os outros responsáveis que serão convocados a vir ao parlamento regional.

São eles, o presidente da ANA, José Luís Arnaut, entre 8 e 15, 16 ou 17 de Outubro, o ministro das Infrarestruturas e Transportes, Pedro Marques, que está disponível para vir num dos dias úteis de Outubro, e ainda o presidente da Parpública, Miguel Cruz, a 22, 23, 24 ou 25 de Outubro.

Por se tratar de uma comissão de inquérito parlamentar, conforme explicou o presidente da mesma, José Prada, as personalidades foram convocadas e não convidadas a prestar esclarecimentos, por isso são obrigados a vir e em datas, no caso com várias à escolha dos mesmos. A falta a esta convocatória tem sanções legais.