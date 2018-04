PPM lamenta aumento das dificuldades das famílias

O PPM Madeira pretende mais atenção da parte do Governo Regional para os problemas relacionados com quem mais sofre. João Noronha lamenta “que se verifique um aumento cada vez maior de famílias com dificuldades quando continuam a defender que a Região está melhor e mais rica”.

“O problema é que são poucos os que notam melhorias nas suas vidas. O desemprego continua alto e o trabalho precário é cada vez maior e sente-se. A emigração aumenta devido ao reduzido emprego e reconhecimento dos nossos profissionais em várias vertentes”, aponta.

No seu entender, “a aposta deve ser feita, por exemplo, na agricultura e pescas, áreas estas que o PPM nota que as promessas não são cumpridas o que é um factor negativo para o futuro da Madeira”.

“Necessitamos de mais apoios para futuros empreendedores que não pode passar apenas pelo turismo, apesar de reconhecermos a importância que tem para a região, mas isto só não chega. Há mais vida para além desta matéria. A formação e competências devem ser também uma aposta concreta, pois não podemos continuar a ser das regiões mais fracas ao nível de escolaridade do país”, acrescenta.

João Noronha refere que “o Governo Regional deve assumir o que pretende fazer para que o empobrecimento deixe de ser uma realidade. Passar das promessas aos actos e ter coragem de reconhecer que nem tudo são rosas”.