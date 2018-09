Porto Santo também assinalou o Dia Mundial do Turismo

O Dia Mundial do Turismo também foi comemorado na Porto Santo, com várias iniciativas por toda a ‘ilha dourada’, desde o porto de abrigo até ao aeroporto, promovidas em parceria pela Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, a Câmara e Assembleia Municipais.

Para finalizar da melhor maneira as celebrações, as entidades locais realizaram também uma operação charme na recepção ao voo da TAP, proveniente de Lisboa.

“É de todo conveniente que este dia seja lembrado”, sublinhou Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal, relembrando o potencial turístico do destino Porto Santo.

De referir ainda que os museus da ilha estão neste dia abertos gratuitamente ao público .