Porto Santo Line cancela viagens de sábado para o Porto Santo

A Porto Santo Line adiantou ao DIÁRIO que, em virtude das previsões meteorológicas que apontam para um agravamento do estado do mar na Região Autónoma da Madeira, a partir da madrugada de amanhã (13 de Outubro), foram canceladas as viagens do Lobo Marinho, entre a Madeira e o Porto Santo, para este sábado.

Estão assim canceladas as que as viagens Funchal-Porto Santo, às 8 horas e Porto Santo-Funchal, às 18 horas.

Para alterar a sua passagem (que está isenta da respectiva taxa), a Porto Santo Line pede aos clientes que se dirijam a um dos seus balcões ou contacte 291 210 300 (em dias úteis, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h).

A chegada da tempestade Leslie ao arquipélago da Madeira, este sábado, está a gerar preocupação, com a Capitania do Funchal a emitir um aviso para vento para a Madeira e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza a encerrar percursos pedestres e alguns caminhos florestais.

Também a TAP já cancelou a maioria dos voos com ligação à Madeira, até às 18 horas de amanhã.

Foram ainda cancelados diversos eventos de natureza desportiva e cultural devido à passagem da tempestade.