Porto Santo acolhe ‘Festival Rota do Atum’ em Junho

O Porto Santo recebe o ‘Festival Rota do Atum’, que se realiza de 5 a 9 de Junho. Uma iniciativa do Hotel Vila Baleira Resort que junta gastronomia, workshops, tertúlias, música e dança, artes de pesca, artesanato, exposições de fotografia, arte urbana e humor.

Recorde-se que a Região Autónoma da Madeira é actualmente, no panorama nacional, responsável por mais de 60% da cota total da pesca do atum. As águas atlânticas ao largo da ilha do Porto Santo são a rota dos cardumes que percorrem os oceanos.