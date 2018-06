Porto-santense José Lino Pestana galardoado com Insígnia Autonómica de Valor

José Lino Pestana nasceu na freguesia de Porto Santo, concelho do Porto Santo, a 23 de Setembro de 1929 e faleceu a 7 de Fevereiro de 2014.

Foi uma figura pública regional incontornável, não apenas como empresário mas também enquanto dirigente desportivo. Desde que viu nascer o Clube Desportivo Portosantense, em 1948, e até ao momento em que assumiu a sua presidência, em 1975, deixou o seu nome umbilicalmente ligado a este clube, transformando-o numa instituição desportiva de referência da Região Autónoma da Madeira.

Com reconhecido mérito e justa homenagem à personalidade a quem o Desporto da Ilha do Porto Santo, e nomeadamente a sua juventude, mais devem ao longo da sua História recente, o Governo Regional, a 13 de Novembro de 1997, através da Resolução n.º 1615/97, decide atribuir ao Campo de Futebol do Porto Santo, o nome de ‘Estádio José Lino Pestana’.

Foi uma personalidade marcante da História da Autonomia e, mais concretamente, da história recente do Porto Santo, nomeadamente por tudo o que defendeu para esta ilha, que aliás colocou sempre acima de tudo o resto, merecendo, assim, estima e consideração geral pelas suas firmes convicções e causas.

A sua especial dedicação e empenho, inclusive com sacrifício do seu património pessoal, deram um contributo decisivo para que o desporto no Porto Santo ganhasse outra projecção e alcançasse outros feitos. A sua conduta proporcionou às sucessivas gerações de porto-santenses uma prática desportiva regular em diversas modalidades e competições, levando-a a mais longe e a mais gente.

O seu forte carisma pessoal e a determinação com que encarava os seus projectos marcaram as pessoas que privaram consigo e que junto dele comprovaram a sua elevada simpatia e afabilidade, além do seu espírito de correcção e de honestidade, deixando, assim, um exemplo de cidadania exemplar para todos.

Em 2001, foi agraciado pelo Presidente da República com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito. Agora, a título póstumo, está entre as 13 personalidades madeirenses que o Governo Regional vai homenagear no dia 1 de Julho, no âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, que este ano decorrem na ‘Ilha Dourada.