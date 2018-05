Porta pintada homenageia Jardim

Está na ordem do dia homenagear Alberto João Jardim. O PSD nacional fê-lo hoje, em Beja. A Região também vai atribuir uma medalha de mérito em breve e antes que alguém se lembre de um busto, na Zona Velha da Cidade do Funchal ganha forma uma porta pintada em honra do antigo presidente do Governo Regional

“É uma homenagem que o grupo do Café do Teatro quis fazer ao homem que lutou e deu a vida pela Madeira”, assegura Dário Silva.

A pintura da porta do 29 da Rua de Santa Maria, onde está instalada a Mercearia da Poncha, fica concluída ainda este mês.