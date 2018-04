Ponta do Sol vence Concurso Regional Nutrichefe

Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol venceu a III Edição do Concurso Regional Nutrichefe, levado a cabo pela Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, integrado no Projecto Rede de Bufetes Escolares Saudáveis e dinamizado pela Secretaria Regional de Educação.

Este evento que tem como lema a ‘Alimentação Saudável e Sustentável’, contou com a participação de seis escolas, representadas por equipas duplas que, durante 60 minutos de prova, competiram na confecção de iguarias, fazendo as delícias do júri.

Como tem sido seu apanágio nas duas edições anteriores, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol atraiu, uma vez mais, os olhares de todos os presentes, tendo-se distinguido pelas melhores classificações nos critérios de avaliação do concurso, arrecadando pela terceira vez consecutiva o 1.º prémio.

Note-se que as concorrentes pontassolenses, Francisca Jardim e Simone Santos, da turma 5.º C e que frequentam o Clube Cultiva Saúde, confeccionaram a receita ‘Cavala Saudável e Económica’, com ‘quenelles’ de batata doce, competindo com concorrentes de faixa etária superior, em escalão único.

As alunas acharam importante a formação técnica que teve lugar na empresa ‘Of Escola’, com o chefe André Gonçalves, que incutiu também valores de participação, complementando assim o trabalho dos professores dinamizadores do clube Cultiva Saúde, nomeadamente, Sara Rocha, Guilherme de Nóbrega e Ana Luísa Vilas Boas.