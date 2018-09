Polícia ajuda a ‘desafogar’ trânsito no Funchal no primeiro dia de aulas

No dia marcado pelo arranque do ano lectivo, o centro do Funchal registou maior afluência de veículos e trânsito com maior lentidão depois das 7h30, próximo das escolas.

A situação complicou um pouco mais devido ao pára-arranca dos veículos, nomeadamente dos pais para deixarem os filhos à porta da escola.

Salientar ainda para a existência de muitas ruas onde os semáforos estão desligados, tais como: rua 31 de Janeiro, rua 5 de Outubro e a rua Visconde do Anadia, provocando assim momentos de alguma confusão. Contudo, nos pontos de maior saturação do tráfego, como por exemplo, na rotunda Severiano Ferraz (Cruz Vermelha Portuguesa) foram posicionados agentes da PSP que estiveram a orientar o trânsito no sentido de evitar congestionamento.

Por voltas das 8 horas o trânsito fazia sentir-se com maior lentidão, nas zonas de entrada e saída do centro do Funchal, nomeadamente nos dois sentidos da Ribeira de João Gomes, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e rua Alferes Veiga Pestana.