A Frente Mar Funchal anunciou que, entre os dias 11 e 21 de Maio, a piscina do complexo balnear do Lido estará encerrada.

Em causa está a necessidade de se procederem a obras de manutenção e trabalhos de pintura.

“Agradecemos a compreensão dos nossos utentes. Estamos a realizar esforços no sentido de criar melhores condições para a utilização da piscina do Lido”, refere nota publicada no Facebook da empresa.